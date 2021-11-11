Анатолий Локоть запретил укладывать асфальт в зимнее время

Сегодня, 11 ноября, в мэрии Новосибирска состоялась пресс-конференция с участием главы города Анатолия Локтя. Обсуждение коснулось в том числе и актуальной темы дорожных работ в условиях снегопада.

Жалобы на рабочих, укладывающих асфальт в снег и лужи, не прекращались с октября. Мэр сообщил, что дал поручение усилить контроль за результатами ремонта и привлечь независимых специалистов. Также он отметил, что до конца года асфальтоукладочные работы больше проводиться не будут.

«Использовать не только наш, но и независимый контроль. В случае, если показатели будут отрицательными, деньги не будут выплачены. Работы придется переделывать, но уже в следующем году. На этот год дано поручение остановить все работы», — подчеркнул градоначальник.

Прежде горожане запечатлели, как дорожники асфальтировали в снег улицы Ленина, 1905 года, Комсомольской проспект, Пашинское шоссе и тротуар на улице Блюхера. В минтрансе региона отреагировали на массовые возмущения, назвав такие работы недопустимыми.

Ведомство начало проверку отремонтированных объектов. Сообщалось, что те, которые не будут соответствовать требованиям и нормативам, откажутся принимать в эксплуатацию.