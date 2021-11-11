Новосибирск оказался десятым по снежности городом России

Топ самых снежных городов-миллионников составили специалисты сервиса «Яндекс. Погода». Они изучили данные метеонаблюдений за последние десять лет. Золото рейтинга досталось Челябинску с толщиной выпавшего снега в 181 см. За ним следует Пермь (143 см), замыкает тройку снежных лидеров Нижний Новгород (126 см).

Как ни странно, Новосибирск оказался лишь на десятом месте с показателем 110 см. Это меньше, чем в Красноярске и Москве (и там и там по 114 см). Впрочем, разница между десятым и четвертым местами составляет всего 10 см.

Самыми малоснежными городами среди российских мегаполисов оказались Петербург (86 см), Волгоград (66 см) и Ростов-на-Дону (46 см).

«Снег в Новосибирске идет в среднем 128 дней, в последний раз он обычно выпадает в мае, – сообщают авторы исследования. – Если представить, что над всей территорией города осадки выпадают равномерно, получится, что на Новосибирск ложится примерно 55 млн «КамАЗов» снега. В сумме снег лежит около 161 дня и сходит обычно в середине апреля».