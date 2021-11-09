18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Несмотря на рекордный урожай зерновых, цены на хлеб в Новосибирской области снижать не планируют

Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Урожайные рекорды по зерновым не изменят цены на новосибирский хлеб. Об этом заявил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко на пресс-конференции в ТАСС 9 ноября.

«Предпосылок для снижения цен на хлеб я не вижу. В структуре себестоимости хлебобулочных изделий стоимость зерна составляет не более 25%. Также туда входят транспортные услуги, наценки торговых сетей и прочее. Цена на зерно отличается крайне несущественно. Хочу отметить, что у нас есть соглашение с главными хлебопеками. Они берут на себя обязанность не повышать стоимость. За это им выплачивается субсидия от государства. На ближайшие ноябрь-декабрь у нас соответствующие объемы финансирования не предусмотрены», – отметил господин Лещенко.

Министр добавил, что в этом году наблюдалось удорожание стоимости минеральных удобрений в 2-2,5 раза, а также материально-технических ресурсов. По объемам применения удобрений, как и по урожайности, лидировал Колыванский район.

Кроме того, Евгений Лещенко сообщил, что в регионе сформировался существенный профицит зерна. За пределы региона предстоит вывезти 1 млн 360 тыс. тонн. Его будут поставлять в Казахстан, страны Прибалтики, Азербайджан, КНР, Монголию и другие страны.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: