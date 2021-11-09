Несмотря на рекордный урожай зерновых, цены на хлеб в Новосибирской области снижать не планируют

Урожайные рекорды по зерновым не изменят цены на новосибирский хлеб. Об этом заявил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко на пресс-конференции в ТАСС 9 ноября.



«Предпосылок для снижения цен на хлеб я не вижу. В структуре себестоимости хлебобулочных изделий стоимость зерна составляет не более 25%. Также туда входят транспортные услуги, наценки торговых сетей и прочее. Цена на зерно отличается крайне несущественно. Хочу отметить, что у нас есть соглашение с главными хлебопеками. Они берут на себя обязанность не повышать стоимость. За это им выплачивается субсидия от государства. На ближайшие ноябрь-декабрь у нас соответствующие объемы финансирования не предусмотрены», – отметил господин Лещенко.



Министр добавил, что в этом году наблюдалось удорожание стоимости минеральных удобрений в 2-2,5 раза, а также материально-технических ресурсов. По объемам применения удобрений, как и по урожайности, лидировал Колыванский район.



Кроме того, Евгений Лещенко сообщил, что в регионе сформировался существенный профицит зерна. За пределы региона предстоит вывезти 1 млн 360 тыс. тонн. Его будут поставлять в Казахстан, страны Прибалтики, Азербайджан, КНР, Монголию и другие страны.