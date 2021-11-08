Андрей Травников проконтролировал строительство нового кампуса НГУ

На площадке строительства кампуса мирового уровня НГУ развернуты масштабные работы. Глава региона Андрей Травников провел выездное совещание, на котором оценил темпы работ, обсудил вопросы обеспечения участка инженерной инфраструктурой.

За четыре месяца проведен большой объем работ: демонтировано общежитие 1965-го года постройки, которое студенты прозвали «тройкой» – оно уже не соответствовала современным требования комфортного и эффективного обучения, – вывезен бетонный бой, согласована документация по выносу сетей, разложено семь километров кабельных линий канализации из 8,5, сообщил директор проекта ООО «Юнистрой» Кирилл Марков. Площадка – без простоев – готовится к основному этапу строительства.

Один из проблемных вопросов – отсутствие ливневой канализации на данном участке. Его решение регион берет на себя, как и создание прочей инженерной инфраструктуры, необходимой для запуска проекта.