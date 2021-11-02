В Искитиме и Бердске заработали криптобиокабины

В регионе еще две криптобиокабины запущены в филиалах МФЦ. Теперь новосибирцы могут оформить биометрический загранпаспорт сроком на десять лет уже в трех офисах «Мои документы» – в Бердске, Искитиме и Новосибирске.

Программно-технический комплекс «Криптобиокабина» – это цифровое решение для подачи гражданином биометрических данных. Кабина оснащена цифровой фотокамерой, сканерами для отпечатков пальцев и документов.



Раньше, чтобы подать заявление на заграничный паспорт нового образца в МФЦ, необходимо было записываться на прием к сотруднику отделов по вопросам миграции МВД, которые вели прием по разным графикам.



Теперь в криптобиокабинах, расположенных в филиалах МФЦ, заявители могут оформить биометрический загранпаспорт в удобное для них время по режиму работы центра. Следуя голосовым инструкциям и подсказкам на экране монитора, заявитель самостоятельно сканирует отпечатки пальцев и делает цифровое фото, а также сканирует все необходимые документы. При необходимости сотрудники МФЦ оказывают помощь в получении услуги.



Для оформления документа, удостоверяющего личность за рубежом, потребуется оплатить госпошлину: заявителям до 14 лет – 2,5 тысячи рублей, старше – 5 тысяч. Перечислить денежные средства можно с помощью специальных терминалов в зале или иным удобным способом.



Оформить биометрический загранпаспорт сроком на десять лет жители региона могут, обратившись в один из офисов «Мои документы» (г. Бердск, мкрн. Радужный, д. 7, корп.1; г. Искитим, ул. Пушкина, д. 43; г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д. 63).

Фото: архивы пресс-служб