Утвержден дизайн-проект нового ЛДС на Немировича-Данченко

При внутренней отделке помещений будут использованы высокотехнологичные инновационные материалы, отвечающие всем современным требованиям к безопасности пребывания спортсменов и посетителей. В дизайн-проекте продумана маршрутизация для гостей спорткомплекса – по всему зданию арены предполагаются указатели.

Генеральным подрядчиком – ООО «ЭлинАльфа» – на объекте продолжаются работы по созданию теплового контура здания: на финишной прямой монтаж профлиста на основной арене, здесь же началось обустройство пароизоляции кровли. На малых аренах ведется утепление кровли, завершается монтаж стеклопакетов. В финальной стадии – обустройство ледового корта на тренировочной арене. Также продолжается работа с системами отопления, водоснабжения и вентиляции.

Фото: архивы пресс-служб

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