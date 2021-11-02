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Утвержден дизайн-проект нового ЛДС на Немировича-Данченко

Стилистика и цветовые решения разработаны совместно с ХК «Сибирь», для которого эта ледовая арена станет домашним стадионом.

Разработан и утвержден дизайн внутренних помещений крупнейшего инфраструктурного объекта региона – многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко в Новосибирске.

По информации министерства строительства Новосибирской области, дизайн-проект – визуализация внутреннего обустройства многофункциональной ледовой арены. Стилистика и цветовые решения разработаны совместно с хоккейным клубом «Сибирь», для которого новая арена станет домашним стадионом для проведения тренировок и соревнований.

При внутренней отделке помещений будут использованы высокотехнологичные инновационные материалы, отвечающие всем современным требованиям к безопасности пребывания спортсменов и посетителей. В дизайн-проекте продумана маршрутизация для гостей спорткомплекса – по всему зданию арены предполагаются указатели.

Генеральным подрядчиком – ООО «ЭлинАльфа» – на объекте продолжаются работы по созданию теплового контура здания: на финишной прямой монтаж профлиста на основной арене, здесь же началось обустройство пароизоляции кровли. На малых аренах ведется утепление кровли, завершается монтаж стеклопакетов. В финальной стадии – обустройство ледового корта на тренировочной арене. Также продолжается работа с системами отопления, водоснабжения и вентиляции.

Фото: архивы пресс-служб

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