354 миллиона рублей уйдут на капремонт новосибирского метромоста

Галерею самого длинного в стране метромоста капитально отремонтируют. Новосибирский метрополитен объявил аукцион по выбору подрядчика с начальной ценой в 354 млн рублей.

В числе рабочих задач: постановка высокопрочных болтов, грунтовка и покраска металлических поверхностей, монтаж витражей и пожарных лестниц, а также «облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива». О предстоящих ремонтных работах сказано в конкурсной документации на госзакупках.

Участники торгов должны иметь лицензию министерства РФ по делам ГО и ЧС на монтаж, техническое обслуживание и ремонт пожарного оборудования. Кроме того, необходимо предъявить разрешение ФСБ на работы с использованием сведений, составляющих гостайну.

Итоги конкурса подведут 18 ноября 2021 года. По условиям договора, капитальный ремонт эстакады закончат не позднее 31 декабря 2022-го.

Фото: 2ГИС