На 20% подорожают продукты в новосибирских магазинах

Уже в этот четверг ожидается резкий, 20%-ный, скачок цен на ряд продуктов питания, сообщают производители. Речь идет о крупах: гречневой, овсяной, а также хлопьях.

Это связано с тем, что стоимость зерна и бобовых увеличивается во всем мире. В прошлом году за килограмм гречки россияне отдавали 57 рублей, сейчас эта цифра выросла до 80 рублей. И это только цены производителей и поставщиков круп, в супермаркетах цена на гречку уже поднялась выше 100 рублей за килограмм крупы.

В ближайшее время цены будут продолжать расти. При этом в 2021 году в России собрали скудный урожай зерновых культур.

Россиянам советуют купить необходимое количество круп уже сейчас, пока цены остаются на прежнем уровне.