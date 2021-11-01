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На 20% подорожают продукты в новосибирских магазинах

До 4 ноября желательно запастись гречкой и овсянкой – цены на них уже не будут прежними.

Уже в этот четверг ожидается резкий, 20%-ный, скачок цен на ряд продуктов питания, сообщают производители. Речь идет о крупах: гречневой, овсяной, а также хлопьях.

Это связано с тем, что стоимость зерна и бобовых увеличивается во всем мире. В прошлом году за килограмм гречки россияне отдавали 57 рублей, сейчас эта цифра выросла до 80 рублей. И это только цены производителей и поставщиков круп, в супермаркетах цена на гречку уже поднялась выше 100 рублей за килограмм крупы.

В ближайшее время цены будут продолжать расти. При этом в 2021 году в России собрали скудный урожай зерновых культур.

Россиянам советуют купить необходимое количество круп уже сейчас, пока цены остаются на прежнем уровне.

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