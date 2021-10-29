Районам Новосибирской области помогут в цифровом развитии

Внедрение новых электронных услуг, экономия финансов и рабочего времени, цифровизация работы по государственному жилищному надзору и гостехнадзору – в Новосибирской области продолжается цифровая трансформация. Реализованные мероприятия и планы дальнейшего развития обсудили на заседании Совета по цифровому развитию.

Совещание прошло под руководством первого заместителя губернатора Юрия Петухова, который является ответственным за цифровую трансформацию в правительстве региона. Он подчеркнул, что в работе по цифровизации отраслей, в том числе в сфере государственного управления, необходимо оказывать поддержку муниципальным образованиям, проводить тематические семинары и обучение. Для этого будут организованы выезды профильных специалистов в районы.

В ходе совещания была представлена работа по цифровой трансформации в сфере государственного жилищного надзора и в инспекции гостехнадзора Новосибирской области. Как отметил в своем докладе министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь, в 2021 году, благодаря оказанию услуг инспекцией гостехнадзора через портал Госуслуг, жителям региона удалось сэкономить почти миллион рублей – за счет скидки, предоставляемой при оплате в электронном виде.