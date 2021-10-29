Районам Новосибирской области помогут в цифровом развитии

В частности, будут организованы выезды в районы профильных специалистов.
Внедрение новых электронных услуг, экономия финансов и рабочего времени, цифровизация работы по государственному жилищному надзору и гостехнадзору – в Новосибирской области продолжается цифровая трансформация. Реализованные мероприятия и планы дальнейшего развития обсудили на заседании Совета по цифровому развитию.
Совещание прошло под руководством первого заместителя губернатора Юрия Петухова, который является ответственным за цифровую трансформацию в правительстве региона. Он подчеркнул, что в работе по цифровизации отраслей, в том числе в сфере государственного управления, необходимо оказывать поддержку муниципальным образованиям, проводить тематические семинары и обучение. Для этого будут организованы выезды профильных специалистов в районы.
В ходе совещания была представлена работа по цифровой трансформации в сфере государственного жилищного надзора и в инспекции гостехнадзора Новосибирской области. Как отметил в своем докладе министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь, в 2021 году, благодаря оказанию услуг инспекцией гостехнадзора через портал Госуслуг, жителям региона удалось сэкономить почти миллион рублей – за счет скидки, предоставляемой при оплате в электронном виде.
Кроме того, цифровая трансформация гостехнадзора увеличила количество поданных заявлений через портал Госуслуг, позволила практически исключить очереди и сократить время оказания услуг. За 2021 год более 30% заявлений было получено в электронном виде.
Внедрение цифровых решений и автоматизация процессов в сфере государственного жилищного надзора позволяет экономить рабочее время инспекторов – это значительно повышает качество проверок. Было отмечено, что с учетом эпидемиологической ситуации цифровая трансформация отрасли приобретает особую актуальность. В этом году планируется дальнейшая интеграция деятельности инспекции с государственными информационными системами.
Фото: архивы пресс-служб
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