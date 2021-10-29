Запуск системы: QR-коды начнут проверять в новосибирских ТЦ

«Согласно постановлению gравительства Новосибирской области от 26 октября 2021 года № 437-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п", с 30 октября меняется режим работы кинотеатра, семейного досугового центра и некоторых операторов общепита», – заявили в ТРЦ «Аура».

На входе в некоторые залы кинотеатра «Формула кино» и семейный досуговый центр «Джунгли Сити» лицам старше 18 лет нужно будет предъявлять документ, удостоверяющий личность, и QR-код о вакцинации от коронавируса, перенесённом заболевании или ПЦР-тесте.

Вместо QR-кода можно также предъявить сертификат о прохождении вакцинации на бумажном носителе. Принимаются и два вида справок: отрицательный ПЦР-тест (действителен 72 часа), о перенесенном коронавирусе (действительна в течение полугода). При этом в случае медотвода от прививки отрицательный ПЦР-тест также необходим.