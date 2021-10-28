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Одним малышом в Новосибирске стало больше: три городских сквера получили официальные имена

Постановление об этом уже подписали в мэрии.

Новосибирские власти дали имена еще трем скверам в Дзержинском районе. Соответствующее постановление уже подписали в администрации города.

Зеленая зона на перекрестке улиц 25 лет Октября и Республиканской стала сквером им. М.И. Калинина, Общественное пространство между улицей Ползунова и проспектом Дзержинского напротив парка культуры и отдыха Дзержинского официально назвали сквером «Авиаторов». А на пересечении проспекта Дзержинского и Трикотажной теперь располагается сквер «Малыш».

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