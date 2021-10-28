Новосибирская область получила боевое знамя 68-го Кенигсбергского полка на вечное хранение

Генерал-лейтенант Сергей Рыжков напомнил собравшимся, что за мужество и героизм в период боевых действий более 2000 бойцов, сержантов и офицеров 68-го Кенигсбергского полка были награждены орденами и медалями, трое военнослужащих удостоены великого звания Героя Советского Союза (старший лейтенант Катин, старший сержант Бажанов, сержант Ефремов).

Напомним, в соответствии с решением министра обороны России Сергея Шойгу от 14 июля 2021 г., боевые знамена соединений и воинских частей, принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 8 октября 2021 года были переданы командующему войсками Центрального военного округа для их дальнейшей передачи субъектам РФ.