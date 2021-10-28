Новосибирская область получила боевое знамя 68-го Кенигсбергского полка на вечное хранение

Андрей Травников поблагодарил министра обороны РФ Сергея Шойгу от имени всех новосибирцев и подчеркнул, что для нашего региона передача этого знамени – историческое событие.
Губернатор Андрей Травников и командующий 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа, генерал-лейтенант Сергей Рыжков приняли участие в торжественной церемонии передачи боевого знамени 68-го Кенигсбергского полка 70-й стрелковой Верхнеднепровской дивизии губернатору Новосибирской области для дальнейшего хранения реликвии в парке «Россия – моя история».
Андрей Травников поблагодарил министра обороны РФ Сергея Шойгу от имени всех новосибирцев и подчеркнул, что для нашего региона передача этого знамени – историческое событие. «Это – святыня, к которой прикасались наши деды и прадеды, под этим знаменем шли в бой, защищая свободу нашей Родины, отдавая жизни за наше будущее. В рамках экспозиции парка «Россия – моя история» это знамя будет рассказывать о вкладе сибиряков и конкретно сибирских воинов в общую Победу. Поздравляю всех жителей Новосибирской области с этим знаменательным событием».
Генерал-лейтенант Сергей Рыжков напомнил собравшимся, что за мужество и героизм в период боевых действий более 2000 бойцов, сержантов и офицеров 68-го Кенигсбергского полка были награждены орденами и медалями, трое военнослужащих удостоены великого звания Героя Советского Союза (старший лейтенант Катин, старший сержант Бажанов, сержант Ефремов).
Напомним, в соответствии с решением министра обороны России Сергея Шойгу от 14 июля 2021 г., боевые знамена соединений и воинских частей, принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 8 октября 2021 года были переданы командующему войсками Центрального военного округа для их дальнейшей передачи субъектам РФ.
Одно из таких боевых знамен, подлежащих передаче, принадлежит 68-му Кенигсбергскому полку 70-й стрелковой Верхнеднепровской Ордена Суворова дивизии, которая была сформирована в августе 1943 г. Основой для формирования этой дивизии стал личный состав 146-й стрелковой бригады, бойцы и командиры которой были уроженцами Новосибирска и Новосибирской области.
146-я стрелковая бригада в 1942 г. была сформирована в Новосибирской области, местом формирования некоторых ее соединений стал Военный городок. Ныне «сердце» этого Военного городка – музейно-исторический парк «Россия – моя история».
Фото: архивы пресс-служб
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