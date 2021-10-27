IQ на уровне. Новосибирск попал в рейтинг высокоинтеллектуальных городов

Министерство строительства России составило рейтинг мегаполисов по индексу цифровизации хозяйства «IQ городов». Список опубликован на сайте ведомства. Данные приведены по итогам 2020 года.

Индекс цифровизации рассчитывается для 203 городов России, участвующих в проекте ведомства «Умный город». Они делятся на крупнейшие (с населением более 1 млн человек), крупные (250 тыс. – 1 млн человек), большие (100-250 тыс. человек) и административные центры (менее 100 тыс. человек).

«Каждый из них оценивается по 47 показателям, которые разделены на 10 направлений, субиндексов — это городское управление; умное ЖКХ; инновации для городской среды; умный городской транспорт; интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности; туризм и сервис; интеллектуальные системы социальных услуг; экономическое состояние и инвестклимат; инфраструктура сетей связи. Задача Индекса — оценка того, насколько эффективно российские города проводят цифровую трансформацию городского хозяйства, как работают выбранные ими решения «Умного города», – прокомментировали в министерстве

Среди крупнейших городов лучшими стали Москва со значением индекса 103,25, Воронеж (63,38) и Казань (60,93). Новосибирск расположился на 13-м месте рейтинга, набрав 49,32 балла. Это лучший результат по СФО. Другие города федерального округа, попавшие в рейтинг — Омск и Красноярск — получили 45,10 и 40,84 балла соответственно.