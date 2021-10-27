На «длинных выходных» изменится график работы новосибирского метро

В связи с введенными с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями Новосибирский метрополитен корректирует расписание движения поездов. Об изменениях рассказали в пресс-службе подземки.

«С 30 октября по 8 ноября 2021 года Новосибирский метрополитен будет работать по графику выходного дня. На случай увеличения пассажиропотока предусмотрены дополнительные поезда», – сказано в сообщении метрополитена.

График выходного дня подразумевает сокращение количества рейсов. Это значит, что интервал движения поездов увеличится. Как правило, в выходные дни поезда ходят с периодичностью 6-7 минут днем и 7-9 минут вечером.

Фото: архивы пресс-служб