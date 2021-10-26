Новые ограничения: с 30 октября по 7 ноября общепит региона будет закрыт в ночное время

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, в Новосибирской области вводят дополнительные ограничения на период нерабочих дней.

С 30 октября по 7 ноября 2021 года закроют новосибирский аквапарк, а также крытые павильоны зоопарка. Кроме того, с 23:00 до 07:00 перестанут работать заведения общественного питания. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

Вместе с этим в регионе стартует система QR-кодов: она тоже начнет действовать с 30 октября. Код необходимо предъявить, чтобы попасть в общественное заведение вместимостью от 100 человек.