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Новые ограничения: с 30 октября по 7 ноября общепит региона будет закрыт в ночное время

Кроме того, в эти дни прекратят работу новосибирский аквапарк и крытые павильоны зоопарка.

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, в Новосибирской области вводят дополнительные ограничения на период нерабочих дней.

С 30 октября по 7 ноября 2021 года закроют новосибирский аквапарк, а также крытые павильоны зоопарка. Кроме того, с 23:00 до 07:00 перестанут работать заведения общественного питания. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

Вместе с этим в регионе стартует система QR-кодов: она тоже начнет действовать с 30 октября. Код необходимо предъявить, чтобы попасть в общественное заведение вместимостью от 100 человек.

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