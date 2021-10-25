Обновленную улицу Титова сдадут с выделенной для общественного транспорта полосой

Еще на одном городском объекте – улице Титова – завершается ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Заместитель мэра Олег Клемешов проверил ход работ на объекте. Участок ул. Титова от площади им. Станиславского до площади им. Карла Маркса ремонтируется за счет дополнительных средств из федерального бюджета. Подрядная организация ООО «СТС-Строй» выполнила на вверенном объекте фрезерование, укладку выравнивающего слоя и покрытия, замену бортовых дорожных камней. Кроме того, выполнен ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, а также отремонтированы колодцы ливневой канализации. Специалисты нанесли дорожную разметку и приступили к монтажу светофорных объектов.

«Остались кое-где примыкания, но эта работа нескольких дней, – сообщил господин Клемешов. — Кое-какие замечания есть, но у подрядчика хватает времени их исправить. Одно из них – необходимо опустить съезд на 5 см с тротуара на проезжую часть на пешеходном переходе для более плавного спуска. При ремонте таких объектов мы обязаны обеспечить доступную среду для людей с ограниченными возможностями и для пешеходов с детскими колясками».

Улица Титова входит в список гостевых маршрутов к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, по магистрали проходит большое количество общественного транспорта – для него разметкой предусмотрена выделенная полоса, что исключает парковку вдоль проезжей части.



«Мы планируем установить камеры с фото- и видеофиксацией, чтобы парковка здесь была исключена, – отметил заместитель мэра. – Тем более что в этой локации – площади им. Карла Маркса найти парковочное место несложно. А на ул. Титова большое количество общественного транспорта, поэтому выделенная полоса здесь необходима. Это повышает скорость движения общественного транспорта, и соответственно, выигрывает тот пассажир, который им пользуется».

