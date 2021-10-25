Из-за пандемии 34% новосибирцев были вынуждены поменять работу

Более трети жителей нашего региона (почти 34%) сменили свою сферу деятельности во время пандемии COVID-19. Об этом рассказали аналитики портала Зарплата.ру, опираясь на результаты исследования.

В опросе участвовали мужчины и женщины в возрасте от 18 до 55 лет. Большинство из них – люди в возрасте 35-44 лет (35%). В основном, по словам респондентов, работу гражданам пришлось сменить из-за того, что организация закрылась (15%), возникли проблемы с зарплатой (40%), так как начались сокращения (23%), не устроила дополнительная нагрузка (22%).

В период пандемии 40% опрошенных получили дополнительное образование или прошли курсы переквалификации. При этом 69% против 31% довольны произошедшими переменами в профессиональной деятельности. В основном новосибирцы ушли из таких сфер, как бухгалтерия, финансы и банки (13%), образование, наука, языки (7%), продажи (13%), розничная торговля (10%), рабочий персонал (9%).

Чаще всего новосибирцы переходили в такие сферы, как IT (12%), услуги (14%), по 7% нашли себя в сфере транспорта или маркетинга, 6% открыли свое дело. Больше половины респондентов стали зарабатывать больше на новом месте работы и пока не планируют его менять.