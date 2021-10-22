Штат операторов колл-центра 124 в Новосибирской области увеличили почти в два раза

Новый пункт открыт в дополнение к основному колл-центру, базирующемуся в подстанции скорой медицинской помощи Дзержинского района, где работают 60 человек. Кроме того, дополнительно к временному колл-центру сейчас подключаются еще порядка 20 мест, распределенных по городским поликлиникам. Таким образом, общая мощность колл-центра увеличена до 100 рабочих мест.

Министр здравоохранения Константин Хальзов отметил, что в последние дни также растет число желающих привиться против коронавируса. За неделю темпы вакцинации выросли в три раза. По телефону «124» можно записаться на эту процедуру в любую поликлинику. «Мы усиливаем колл-центр не потому, что не справляются регистратуры наших поликлиник. Единый телефон – это абсолютно другая идеология. Мы создаем единую систему приема вызовов, когда оператору не обязательно находиться в конкретном медицинском учреждении. Он видит расписание любой поликлиники, соответственно, может вызвать врача пациенту на дом, либо записать его на прием к терапевту, узкому специалисту, на вакцинацию или на диспансеризацию. В случае с вакцинацией, обращение на «124» гораздо удобнее не только потому, что по единому номеру проще дозвониться – регистратура конкретной поликлиники может записать только в свой прививочный кабинет, а оператор единого колл-центра – в любой, где есть свободные слоты», – отметил глава минздрава.