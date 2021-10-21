В Новосибирской области реализовали лучший проект по созданию комфортной городской среды

Теперь в городе Купино есть баскетбольная площадка с трибунами, амфитеатр и скейт-парк.
Работы на объекте «Общественное пространство по ул. Переездный переулок» в г. Купино Купинского района Новосибирской области, ставшем победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года, полностью завершены в текущем месяце.
Итоги реализации проекта рассмотрели 21 октября на заседании межведомственной комиссии по координации деятельности в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» под председательством заместителя Губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки.
О ходе реализации проекта рассказал глава города Купино Анатолий Шевченко. Работы на объекте были начаты в 2020 году, завершены 14 октября 2021 года. Общественное пространство по ул. Переездный переулок обустроено системой освещения и видеонаблюдения, выполнены работы по благоустройству (вертикальной планировке, ограждению, озеленению территории, установке малых архитектурных форм, детских игровых площадок), построен амфитеатр, баскетбольная площадка с трибунами, скейт-парк, оборудовано место для школьных мероприятий, устроены безопасные пешеходные переходы и т.д.
Финансирование проекта составило 79 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 45 млн рублей, из областного бюджета 33 млн рублей и местного бюджета – 1 млн рублей. Дополнительно на средства местного бюджета было выполнено обустройство тротуара по ул. А. Матросова до детского садика и капитальный ремонт проезжей части дорожного полотна.
Членами межведомственной комиссии были одобрены результаты реализации проекта «Общественное пространств по улице Переездный переулок». В ближайшее время состоится торжественное открытие объекта.
Фото: архивы пресс-служб
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