В Новосибирской области реализовали лучший проект по созданию комфортной городской среды

Работы на объекте «Общественное пространство по ул. Переездный переулок» в г. Купино Купинского района Новосибирской области, ставшем победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года, полностью завершены в текущем месяце.

Итоги реализации проекта рассмотрели 21 октября на заседании межведомственной комиссии по координации деятельности в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» под председательством заместителя Губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки.