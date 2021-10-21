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«Академгородок 2.0», Толмачево, МЧМ-2023: какие темы обсудили Анатолий Серышев и Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области рассказал полпреду президента в СФО о социально-экономическом развитии региона.

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел рабочую встречу с губернатором Андреем Травниковым. В ходе встречи обсуждалось исполнение в регионе указов и поручений главы государства, перспективные направления социально-экономического развития Новосибирской области.

Андрей Травников доложил Анатолию Серышеву о ходе реализации стратегических для Новосибирской области проектов – развитии Новосибирского научного центра по программе «Академгородок 2.0», строительстве Многофункциональной ледовой арены в Новосибирске в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», на которой пройдут матчи Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Дополнительное внимание было уделено вопросам реализации логистического потенциала региона – созданию транспортного каркаса Новосибирской агломерации и строительству нового терминального комплекса Международного аэропорта Новосибирск (Толмачево).

Фото: архивы пресс-служб

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