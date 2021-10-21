Власти Новосибирской области не планируют продлевать нерабочий период в ноябре

Владимир Путин объявил, что неделя с 1 по 7 ноября будет полностью нерабочей и при этом оставил региональным властям право выбора касательно продолжения «праздничных дней». Если ситуация критическая, то вынужденный отдых будет двухнедельным, с 23 октября, а если эпидобстановку не удастся нормализовать, то нерабочие дни продлятся и после 7 ноября.



Новосибирская область, по информации вице-премьера Татьяны Голиковой, доложившей президенту об эпидемической ситуации в стране, сейчас не в критической ситуации. В отличие от наших соседей, Омской и Томской областей, у нас нет ни резкого роста смертности, ни острого дефицита мест в коронавирусных госпиталях, ни отставания в темпах вакцинации. Поэтому нерабочие дни в нашем регионе продлятся с 1 по 7 ноября; учитывая, что неделя и так была с длинными праздничными выходными, вынужденный отдых продлится всего три рабочих дня – 1,2 и 3 ноября.



«Президент объявил с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Мы получим указ, ознакомимся и будем его исполнять. Пока правительство области не принимало решений о продлении нерабочих дней. Это будет в случае ухудшения эпидемиологической обстановки», – отметил глава департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.