Андрей Травников проконтролировал строительство жилья для молодых педагогов и медиков

12-тиквартирный трехэтажный дом в селе Баган скоро будет готов принять жильцов – сейчас в нем идет отделка помещений. О ходе строительства служебного жилья в районе губернатору во время рабочей поездки доложил и.о. главы Баганского района Александр Тарасов.

Вопрос жилья для молодых специалистов в районах области – один из самых актуальных. Программа строительства служебного жилья позволяет молодым врачам, педагогам, другим специалистам получить квартиру и тем самым помогает им закрепиться в населенных пунктах нашей области, уверен глава района.

«Две квартиры в сдаваемом доме будет закреплено за медиками, одна – за управлением ветеринарии и девять квартир – за работниками сферы культуры и образования. На соседнем участке в следующем году планируется построить 16-тиквартирный дом. Десять квартир в нем будет отведено под служебное жилье, шесть – для детей-сирот»,– сообщил и.о. главы Баганского района Александр Тарасов.