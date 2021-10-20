Андрей Травников проконтролировал строительство жилья для молодых педагогов и медиков

Губернатор подчеркнул, что возведение служебного жилья обязательно будет продолжено, поскольку программа доказала свою эффективность.
12-тиквартирный трехэтажный дом в селе Баган скоро будет готов принять жильцов – сейчас в нем идет отделка помещений. О ходе строительства служебного жилья в районе губернатору во время рабочей поездки доложил и.о. главы Баганского района Александр Тарасов.
Вопрос жилья для молодых специалистов в районах области – один из самых актуальных. Программа строительства служебного жилья позволяет молодым врачам, педагогам, другим специалистам получить квартиру и тем самым помогает им закрепиться в населенных пунктах нашей области, уверен глава района.
«Две квартиры в сдаваемом доме будет закреплено за медиками, одна – за управлением ветеринарии и девять квартир – за работниками сферы культуры и образования. На соседнем участке в следующем году планируется построить 16-тиквартирный дом. Десять квартир в нем будет отведено под служебное жилье, шесть – для детей-сирот»,– сообщил и.о. главы Баганского района Александр Тарасов.
«Эту программу мы обязательно будем продолжать, поскольку она уже доказала свою эффективность», – отметил губернатор. Механизм строительства служебного жилья уже отработан региональным министерством строительства, разработана экономически эффективная проектная документация повторного применения, которая тиражируется на территории всего региона
В 2019 году был запущен пилотный проект – построено пять 12-квартирных домов на 60 квартир. Всего служебным жильем было обеспечено 98 семей. Теперь к этой программе присоединяется еще одно направление – обеспечение жильем детей-сирот. Всего в текущем году строительство жилых домов велось в 12 районах области: Баганском, Венгеровском, Ордынском, Коченевском, Краснозерском, Куйбышевском, Кыштовском, Маслянинском, Сузунском, Татарском, Чановском, Черепановском. При возведении домов использовали пять разных типовых проектов.
Фото: архивы пресс-служб
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