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Новосибирский ученый спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 к Новому году

Профессор вирусологии Александр Чепурнов проанализировал ход «четвертой волны» коронавируса.

Наблюдаемый сейчас рост статистики по коронавирусу в России называют четвертой волной: каждый день в стране выявляется около 35 тысяч новых случаев заболевания ковидом. Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов считает, что на спад четвертая волна пойдет в новом году.

«Сам я ориентируюсь на прошлогоднюю ситуацию. В прошлом году рост был до декабря, поэтому, скорее, вот так [будет и в этом году], – рассказал господин Чепурнов изданию URA.ru. – Что может на это отчасти повлиять? Довольно много людей уже переболело, и сколько-то успели провакцинировать. Конечно, это очень немного».

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