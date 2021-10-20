Новосибирский ученый спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 к Новому году

Наблюдаемый сейчас рост статистики по коронавирусу в России называют четвертой волной: каждый день в стране выявляется около 35 тысяч новых случаев заболевания ковидом. Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов считает, что на спад четвертая волна пойдет в новом году.

«Сам я ориентируюсь на прошлогоднюю ситуацию. В прошлом году рост был до декабря, поэтому, скорее, вот так [будет и в этом году], – рассказал господин Чепурнов изданию URA.ru. – Что может на это отчасти повлиять? Довольно много людей уже переболело, и сколько-то успели провакцинировать. Конечно, это очень немного».