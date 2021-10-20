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Бизнес не планирует отдыхать: новосибирские компании продолжат работу на «праздничной» ноябрьской неделе

Михаил Мишустин уже одобрил решение об «отпуске» для населения с 30 октября по 7 ноября, однако бизнес-сообщество не радо таким новостям.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении «каникул» с 30 октября по 7 ноября для населения по всей стране. Окончательное решение еще предстоит принять главе государства Владимиру Путину сегодня, 20 октября, однако предприниматели уверены, что идея будет одобрена.

Новости о неожиданном «отпуске» отнюдь не обрадовали новосибирских работодателей. Так, представители крупной компании по производству и розничной продаже обуви OR Group заявили, что переведут офисных сотрудников на «удаленку», а вот точки продаж до сих пор не восстановились после ковидных ограничений. Бизнес рассчитывает частично компенсировать убытки онлайн-продажами.

Работодатели уверены, что по-настоящему отдыхать будут лишь муниципальные и государственные служащие, остальным придется работать, чтобы сохранить доход.

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