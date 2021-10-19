Мэр Новосибирска поручил найти причины пыли и смога в воздухе

Анатолий Локоть поручил установить причины грязного воздуха в Новосибирске, а также принять соответствующие меры. Об этом глава города сообщил на оперативном совещании 19 октября.



Уже третий день в Новосибирске фиксируется высокий уровень загрязнения воздуха. Горожане жалуются на смог и пыль в атмосфере, на трое суток в городе объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий.



На оперативном совещании от подчиненных Анатолия Локтя прозвучала информация, что в атмосфере, действительно, выявлена концентрация загрязняющих веществ, но они не превышают нормы. Причинами грязного воздуха были названы пыль от ремонта дорог и сжигание травы и листвы после уборки участков. Кроме того, промышленные предприятия могут ухудшать качество воздуха. Однако мэр выразил сомнения, что причины именно в этом. «Люди так активно проводили субботник, что пыль третьи сутки осесть не может? Или столько листвы сжигается? Это дежурный ответ. Прошу установить причины и предложить, какие меры можно принять», – поручил градоначальник.