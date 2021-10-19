Для новосибирцев создадут универсальный платежный сервис на базе карт «Мир»

В Новосибирской области появится единая карта жителя – универсальная персонифицированная карта, включающая в себя платежные и нефинансовые сервисы предоставления государственных, муниципальных и социально значимых услуг на территории региона. Глава Новосибирской области Андрей Травников и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев подписали соглашение о запуске в регионе проекта «Карта жителя Новосибирской области».

Новая карта, созданная на базе платежной системы «Мир», призвана стать универсальным платежным средством: она позволит не только оплачивать приобретение товаров и услуг, но и получать скидки, а также возвращать часть средств в виде кешбэка от торгово-сервисных предприятий, учреждений культуры, туризма и спорта. Держателям карты, помимо региональных акций, будут доступны все предложения программы лояльности платежной системы «Мир». К Карте жителя планируется «привязать» и возможность получения различных мер социальной поддержки, например, льготный проезд в общественном транспорте.

«Это удобный цифровой сервис, объединяющий функционал обычной банковской карты с дополнительными функциями. Реализация проекта «Карта жителя Новосибирской области», безусловно, позволит повысить качество обслуживания наших жителей», – отметил Андрей Травников.

Сейчас функционал «Карты жителя Новосибирской области» и сроки ее выпуска обсуждаются правительством и платежной системой «Мир».

«Сегодня каждая двадцатая банковская карта «Мир» – это Карта жителя региона, их выпущено уже более 5 миллионов в 22 субъектах страны. Карта может совмещать в себе огромное число финансовых и нефинансовых сервисов. Мы предлагаем Новосибирской области все наши технологические наработки и платформенные сервисы для создания в регионе современного, удобного и выгодного инструмента получения социальных услуг, цифровых и нефинансовых сервисов», – подчеркнул генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.