Бумага отдельно, стекло отдельно. В Новосибирске появится еще две тысячи контейнеров для ТКО

Правительство Новосибирской области на заседании 18 октября под председательством губернатора Андрея Травникова одобрило выделение средств на софинансирование федеральной субсидии на приобретение двух тысяч контейнеров для раздельного накопления ТКО на территории Новосибирска.

В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» Новосибирской области предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере 39,6 млн рублей для приобретения порядка двух тысяч контейнеров для раздельного накопления ТКО. Доля софинансирования за счет средств областного бюджета составляет 1,64 млн рублей (4%).

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона сообщили, что закупка контейнеров планируется до конца года. Решение об их размещении на территории города будет принимать мэрия Новосибирска.

Напомним, что наш регион вошел в число 46 субъектов РФ, которым в текущем году предоставляются дополнительные средства федерального бюджета на покупку контейнеров для раздельного накопления ТКО. В настоящее время в Новосибирской области установлено 2 668 контейнеров. За 2,5 года их количество увеличилось в 5,5 раз.