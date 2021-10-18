Новосибирские школы получат более 60 автобусов до конца этого года

В Новосибирскую область поставлены 62 школьных автобуса для общеобразовательных организаций, передача первой партии из 20 школьных автобусов марки ГАЗ представителям 14 районов началась уже сегодня, 18 октября. До конца текущего года в образовательные организации Новосибирской области будут переданы еще 42 школьных автобуса марки ПАЗ.

Школьные автобусы поставлены в регион в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 31.08.2021 № 2403-р. Областным министерством образования издан приказ от 28.09.2021 № 2296 «О передаче школьных автобусов общеобразовательным организациям, расположенным на территории Новосибирской области».

В настоящее время Минпромторгом России подписаны четырехсторонние соглашения на поставку первых 20 автобусов из 62-х – это школьные автобусы марки ГАЗ, которые будут переданы представителям 14 районов Новосибирской области, документы переданы в министерство образования Новосибирской области. В числе районов, которые получат первые 20 автобусов, Венгеровский, Доволенский, Карасукский, Каргатский, Колыванский, Краснозерский, Куйбышевский, Ордынский, Сузунский, Татарский, Усть-Таркский, Чановский, Черепановский, Чулымский.

Все автобусы, задействованные на подвозе детей, соответствуют требованиям ГОСТ, оборудованы системой ГЛОНАСС, приборами «ТАХОГРАФ» и во всех новых автобусах установлена тревожная кнопка «Эро-Глонасс».

Фото: архивы пресс-служб