Берег обмелевшей Оби усыпали сотни мертвых моллюсков

Обь этой осенью обмелела сильнее обычного, ушедшая на десятки метров вода обнажила дно реки, Жители заметили, что на обнаженной поверхности лежат сотни мертвых моллюсков. Представители Новосибирской ГЭС в разговоре с КП-Новосибирск отметили, что переживать из-за обмеления не стоит, поскольку это сезонное явление, причиной которого стали погодные условия.

Охотовед Петр Гога, в свою очередь, подчеркнул, что сейчас река, наоборот, возвращается к своему руслу. Насчет моллюсков он также порекомендовал не переживать: «Вся рыба находится в основном русле Оби, никакого урона ей не было и не будет, она не погибнет. И в том, что погибли моллюски, тоже ничего страшного: их популяция достаточна».