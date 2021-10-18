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Берег обмелевшей Оби усыпали сотни мертвых моллюсков

В этом году река в Новосибирске аномально обмелела.

Обь этой осенью обмелела сильнее обычного, ушедшая на десятки метров вода обнажила дно реки, Жители заметили, что на обнаженной поверхности лежат сотни мертвых моллюсков. Представители Новосибирской ГЭС в разговоре с КП-Новосибирск отметили, что переживать из-за обмеления не стоит, поскольку это сезонное явление, причиной которого стали погодные условия.

Охотовед Петр Гога, в свою очередь, подчеркнул, что сейчас река, наоборот, возвращается к своему руслу. Насчет моллюсков он также порекомендовал не переживать: «Вся рыба находится в основном русле Оби, никакого урона ей не было и не будет, она не погибнет. И в том, что погибли моллюски, тоже ничего страшного: их популяция достаточна».

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