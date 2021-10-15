После проверок минстанса подрядчики переделали несколько километров автодорог

Порядка 3 км дорог в Новосибирской области переделали подрядчики за счет собственных средств после проверок министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. Очередная проверка прошла 14 октября.

Начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Игорь Миллер проконтролировал качество выполненных работ на введенной в эксплуатацию дороге «129 км а/д «Р-255» — Тогучин — Карпысак». Она соединяет два районных центра — Болотное и Тогучин, по ней перевозят инертные материалы с карьера поселка Горный Тогучинского района в Болотное, а также соседние Томскую и Кемеровскую области.

«Предварительно на этой дороге проведен лабораторный контроль качества и диагностика, измерены все геометрические параметры. Объект полностью соответствует требованиям проектно-сметной документации. Минтранс Новосибирской области на всех объектах проводит свой независимый контроль, помимо заказчика и привлеченного им независимого контроля. В текущем году после проверок подрядчикам пришлось переделывать работы площадью 16 тысяч квадратных метров, это 2–3 км протяженности автомобильной дороги. Все недостатки устранили представители подрядной организации за счет собственных средств», — сказал он.

В текущем году на дороге отремонтировали участок протяженностью 2,3 км. Стоимость работ составила 25,5 млн руб. Дорожники выполнили фрезерование существующего покрытия, устройство выравнивающего и верхних слоев покрытия из асфальтобетонной смеси, устройство обочин из щебеночно-песчаной смеси. Также произвели ремонт водопропускной трубы, установили дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение и сигнальные столбики, нанесли дорожную разметку. Примененные технологии позволяют избежать возникновение колееобразования и трещин на покрытии.

В 2020-м на объекте сделали ремонт участка протяженностью 2 км, а в 2019 году привели в нормативное состояние участок протяженностью 2,8 км. В настоящее время отремонтированные участки дороги находятся в нормативном состоянии и отвечают требованиям безопасности дорожного движения.