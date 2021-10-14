Введение QR-кодов в Новосибирской области откладывается

Дату введения QR-кодов в нашем регионе решили сдвинуть: они начнут действовать с 8 ноября. Ранее сообщалось, что систему кодов введут с 25 октября. Постановление с внесенными изменениями сегодня, 14 октября, подписал глава региона Андрей Травников.

«Срок вступления в действие документа изменен на более поздний из-за обращений потенциальных участников указанных мероприятий — для того, чтобы они успели пройти вакцинацию», – сообщает пресс-служба областного правительства.

С 8 ноября в Новосибирской области посещать массовые мероприятия, а также организации с числом посетителей от 500 человек можно будет лишь при наличии действующего QR-кода. Также подойдут сертификат о вакцинации от ковида на бумажном носителе или же отрицательный ПЦР-тест, который действителен в течение трех дней после исследования. Также можно предъявить справку о том, что человек перенес ковид, а с момента выздоровления еще прошло не более полугода.

«QR-код должен быть предъявлен на электронном устройстве или бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой мобильного устройства», – прокомментировали в правительстве.