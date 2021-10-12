Новосибирцев ждет обязательная противоковидная вакцинация и QR-коды

Оперштаб по коронавирусу и Роспотребнадзор Новосибирской области приняли решение о новых ограничительных мерах в регионе, связанных с COVID-19. «У нас будут введены ограничительные меры, связанные с обязательной вакцинацией отдельных категорий граждан. 12 октября до конца дня опубликуют постановление Роспотребнадзора, одобренное оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. На массовых мероприятиях с большим количеством участников будут требовать QR-код о вакцинации в течение года или о том, что участник переболел, или ПЦР-тест об отсутствии ковида», – сообщил НГС собственный источник.



На данный момент неизвестно, для мероприятий с каким количеством участников введут QR-коды. Предполагается, что прививки сделают обязательными для сотрудников сфер общепита и образования. Источник НГС отметил, что оперштаб региона утвердил «мягкий» сценарий по новым ограничительным мерам.