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Меняем батарейки на конфеты. 16 октября новосибирцы смогут поучаствовать в экологической акции

За полкило пластиковых крышечек будут выдавать мороженое.

В центре Новосибирска, на площади Ленина, вновь расположится экомобиль – для жителей это будет последняя возможность сдать на переработку вторсырье. Финальная акция пройдет 16 октября. Можно будет принести батарейки и пластиковые крышечки с 12:00 до 15:00.

«В награду за экологическую сознательность каждый из участников акции «Меняем батарейки на конфеты» за две использованные батарейки получит одну конфету. Все участники акции «Полезные крышечки» за полкилограмма пластиковых крышечек получат мороженое», – сообщают в администрации города. Организаторы напоминают, что все принесенные крышечки должны быть чистыми – без вкладышей, остатков пищи, жира, напитков.

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