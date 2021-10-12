Меняем батарейки на конфеты. 16 октября новосибирцы смогут поучаствовать в экологической акции

В центре Новосибирска, на площади Ленина, вновь расположится экомобиль – для жителей это будет последняя возможность сдать на переработку вторсырье. Финальная акция пройдет 16 октября. Можно будет принести батарейки и пластиковые крышечки с 12:00 до 15:00.



«В награду за экологическую сознательность каждый из участников акции «Меняем батарейки на конфеты» за две использованные батарейки получит одну конфету. Все участники акции «Полезные крышечки» за полкилограмма пластиковых крышечек получат мороженое», – сообщают в администрации города. Организаторы напоминают, что все принесенные крышечки должны быть чистыми – без вкладышей, остатков пищи, жира, напитков.