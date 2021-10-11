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На реке Обь ликвидировано нефтяное пятно площадью почти 800 квадратных метров

На устранение розлива нефтепродуктов в районе Димитровского моста ушло несколько суток.

Новосибирским спасателям МАСС потребовалось несколько суток, чтобы ликвидировать розлив нефтепродуктов на реке Обь. Масляное пятно в районе Димитровского моста было обнаружено в пятницу вечером.

С помощью боновых ограждений масляное пятно на воде площадью почти 800 квадратных метров было ограничено от дальнейшего перемещения, после чего масляная пленка была собрана с воды в специальную емкость. Был снят пропитанный нефтепродуктами слой песка на берегу на площади более 500 квадратных метров. Берег был посыпан абсорбентом.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

Фото: архивы пресс-служб

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