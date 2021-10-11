Криптобиокабины помогут новосибирцам оформить загранпаспорт

Новые криптобиокабины КБК станут доступны в МФЦ Бердска и Искитима. Компания «Ростелеком» уже завершила работы по настройке комплекса в филиале МФЦ «Зыряновский» в Новосибирске – первые заявители получили документы.

Криптобиокабина - это цифровое решение для самостоятельной сдачи биометрических данных. Устройства оснащены цифровыми фотокамерами и сканерами отпечатков пальцев и документов. «Криптобиокабины упрощают оформление загранпаспортов и сводят к минимуму время ожидания в очередях, – подчеркнул директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. – Для начала требуется подать заявление в МФЦ и получить штрихкод, который надо будет отсканировать в КБК, Следуя инструкциям и подсказкам, заявитель самостоятельно отсканирует отпечатки пальцев и разворот российского паспорта, сделает фото и отправит данные для проверки. В итоге процедура занимает несколько минут».

Собранные данные передаются в зашифрованном виде в государственную информационную систему «Мир», откуда поступают на фабрику Гознака для изготовления документов. Готовый паспорт заявитель также получает в МФЦ.