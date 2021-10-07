Каток перед зданием Новосибирского Оперного театра сохранит форму, которая прославила город на всю страну

Каток в Театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске зальют к Новому году. По форме он будет похож на прошлогодний.
Мэрия Новосибирска поделилась планами по поводу зимнего украшения центра города. Так центральный ледовый каток, который заливают в Театральном сквере на площади Ленина, планируют вновь залить ближе к Новому и сохранить его очертания. По замыслу создателей он должен был напоминать ракету, на вершине которой красуется новогодняя елка.
Как пояснили в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, при проектировании катка учитывается конфигурация территории сквера, расположение пешеходных аллей, а также — чтобы был доступ посетителей театра оперы и балета к центральному входу здания. По стандартным условиям заливки катка все углы ледовой площадки должны быть округлой формы. В связи с чем не планируется изменять форму данного катка.
Стоит отметить, что конфигурация знаменитого катка, напоминающая скребок или шпатель, продиктована не только фантазией авторов, но и существующими проходами и газонами театрального сквера. Особенно прославился Новосибирский каток после серии красочных фотографий фотографа Славы Степанова, который снял центр новогоднего города с высоты. Кадры быстро разлетелись по сети и попали в программу «Вечерний Ургант».
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