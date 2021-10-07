Каток перед зданием Новосибирского Оперного театра сохранит форму, которая прославила город на всю страну

Как пояснили в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, при проектировании катка учитывается конфигурация территории сквера, расположение пешеходных аллей, а также — чтобы был доступ посетителей театра оперы и балета к центральному входу здания. По стандартным условиям заливки катка все углы ледовой площадки должны быть округлой формы. В связи с чем не планируется изменять форму данного катка.

Стоит отметить, что конфигурация знаменитого катка, напоминающая скребок или шпатель, продиктована не только фантазией авторов, но и существующими проходами и газонами театрального сквера. Особенно прославился Новосибирский каток после серии красочных фотографий фотографа Славы Степанова, который снял центр новогоднего города с высоты. Кадры быстро разлетелись по сети и попали в программу «Вечерний Ургант».