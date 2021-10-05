Новосибирск расчертят Линией авангарда

Одним из главных действий предстоящего фестиваля-лаборатории должно стать, по словам организаторов, создание Линии авангарда в центральной части Новосибирска.

Линия авангарда — это авторский туристический маршрут, который к концу фестиваля соединит знаковые здания эпохи. Помимо самой Линии, обозначать объекты будут многоязычные информационные стенды, онлайн-карта, сайт и авторская прогулка от проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!».

Руководитель проекта Евгений Дубровин напомнил, что в 2018-19 годах в Новосибирске снесли или попытались снести несколько интересных зданий, которые пусть и не имеют статуса памятника, но важны как часть авангардного наследия нашего города. И риски потерять эти объекты все еще велики.

«Задача нашего проекта — заявить о том, что конструктивизм может и должен претендовать на роль элемента бренда Новосибирска. Что это не просто история, которая интересна только архитекторам, это ценность для всего нашего города.

Даже если этот архитектурный стиль кому-то не нравится, то он все равно представляет собой ценность.

Мы надеемся донести до людей, которые принимают решения, которые наделены ресурсами и полномочиями, и просто до активных заинтересованных горожан мысль о том, что конструктивизм — это ценность независимо от того, как мы к нему относимся», — говорит Евгений Дубровин.

Руководитель проекта подчеркивает, что наследие конструктивизма будет востребовано и будет жить, если оно будет живым.

В дни проведения фестиваля-лаборатории в городе пройдут туры по новосибирскому авангарду, в том числе по левобережному соцгороду. В ДК им. Г.Д. Заволокина реконструируют фабрику-кухню и расскажут посетителям, как боролись с примусами и кухонным рабством в погоне за механизацией и укрупнением предприятий питания. В рабочем поселке у станции «Эйхе» — ныне Инская — выступит шумовой оркестр.

Фото: Фюсун