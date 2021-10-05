Новосибирск расчертят Линией авангарда

В столице Сибири в первые выходные ноября пройдет фестиваль-лаборатория «Конструктивизм Здесь!». Инициатива посвящена авангардному архитектурному наследию города 1920-х годов.
Одним из главных действий предстоящего фестиваля-лаборатории должно стать, по словам организаторов, создание Линии авангарда в центральной части Новосибирска.
Линия авангарда — это авторский туристический маршрут, который к концу фестиваля соединит знаковые здания эпохи. Помимо самой Линии, обозначать объекты будут многоязычные информационные стенды, онлайн-карта, сайт и авторская прогулка от проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!».
Руководитель проекта Евгений Дубровин напомнил, что в 2018-19 годах в Новосибирске снесли или попытались снести несколько интересных зданий, которые пусть и не имеют статуса памятника, но важны как часть авангардного наследия нашего города. И риски потерять эти объекты все еще велики.
«Задача нашего проекта — заявить о том, что конструктивизм может и должен претендовать на роль элемента бренда Новосибирска. Что это не просто история, которая интересна только архитекторам, это ценность для всего нашего города.
Мы надеемся донести до людей, которые принимают решения, которые наделены ресурсами и полномочиями, и просто до активных заинтересованных горожан мысль о том, что конструктивизм — это ценность независимо от того, как мы к нему относимся», — говорит Евгений Дубровин.
Руководитель проекта подчеркивает, что наследие конструктивизма будет востребовано и будет жить, если оно будет живым.
В дни проведения фестиваля-лаборатории в городе пройдут туры по новосибирскому авангарду, в том числе по левобережному соцгороду. В ДК им. Г.Д. Заволокина реконструируют фабрику-кухню и расскажут посетителям, как боролись с примусами и кухонным рабством в погоне за механизацией и укрупнением предприятий питания. В рабочем поселке у станции «Эйхе» — ныне Инская — выступит шумовой оркестр.
Фото: Фюсун
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