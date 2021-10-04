S7 Group за год стала еще немного лучше для женской карьеры

Тринадцатое место в рейтинге лучших компаний в России для женской карьеры по версии ForbesWoman в 2021 году заняла S7 Group. Результат относительно 2020 года улучшился на одну позицию.
Ключевыми показателями, повлиявшими на позицию S7 Group в рейтинге, стали карьерные возможности и равная оплата труда.
Итоги рейтинга были обнародованы на форуме ForbesWomanDay, посвященном гендерному равенству в бизнесе, политике, обществе и мире. В форуме приняла участие глава Cовета директоров S7 Group Татьяна Филева.
Татьяна Филева
глава Cовета директоров S7 Group
«Гендерное равенство – неотъемлемая часть устойчивого развития компаний. Это общемировая тенденция, и мы стараемся ей следовать. Если взять общую численность S7 Group (а туда входит, например, технический холдинг, есть IT-подразделения, много структур, функционал которых традиционно относится скорее к «мужским» сферам), женщины по итогам 2020 года составили 49% всех сотрудников. Мы хотим, чтобы все наши сотрудники имели равные возможности для построения карьеры и развития и оцениваем именно их профессиональные качества. Если смотреть данные за 2020 год, среди сотрудников S7 Group, получивших повышение, 40%-это женщины».
S7 Group уделяет большое внимание различным социальным проектам и инициативам для сотрудников. Так, в программу поддержки молодых матерей входит гибкий график работы после выхода из декрета, корпоративный детский сад и детские комнаты в офисах. Для детей сотрудников доступны перелеты по корпоративным тарифам и программы оздоровительного летнего отдыха.
Фото: Максим Бугаев
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.