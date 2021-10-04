S7 Group за год стала еще немного лучше для женской карьеры

глава Cовета директоров S7 Group

«Гендерное равенство – неотъемлемая часть устойчивого развития компаний. Это общемировая тенденция, и мы стараемся ей следовать. Если взять общую численность S7 Group (а туда входит, например, технический холдинг, есть IT-подразделения, много структур, функционал которых традиционно относится скорее к «мужским» сферам), женщины по итогам 2020 года составили 49% всех сотрудников. Мы хотим, чтобы все наши сотрудники имели равные возможности для построения карьеры и развития и оцениваем именно их профессиональные качества. Если смотреть данные за 2020 год, среди сотрудников S7 Group, получивших повышение, 40%-это женщины».