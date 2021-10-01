Видео: пилот Boeing 737 показал, как выглядит посадка пассажирского самолета в Толмачево из кабины

Семнадцатиминутный ролик начинается с подлета к Новосибирску: самолет снижается сквозь облака и заходит в небо над городом с северо-востока. Из кабины пилота хорошо видно Обь и мосты, жилые комплексы левобережья — «Ясный берег», «Венеция», Новомарусино и Дивногорский.

Вдали можно разглядеть Чистую слободу. Глиссада идет над озерами, золоотвалом, песчаными карьерами.

Затем лайнер снижается, получает разрешение на посадку от диспетчеров Толмачево, приземляется на взлетно-посадочную полосу и начинает руление. Он прокатывается мимо стоящих на приколе самолетов, в кадр попадает Ан-124 — «Руслан», который год назад совершил аварийную посадку с полными баками, четырнадцатью людьми на борту и 85 тоннами груза. Он вылетел из аэропорта Толмачево в Вену, и на высоте около трехсот метров у него отказало оборудование, тормоза и реверс. Во время посадки лайнер получил повреждения, выкатился с полосы, но никто на борту не пострадал.