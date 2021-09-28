Около 200 тысяч молодых людей региона смогут бесплатно посетить театры, концерты, музеи по «Пушкинской карте»

Вопросы реализации в регионе федеральной программы социальной поддержки молодежи «Пушкинская карта», информационного сопровождения проекта в сфере образования, реализации дорожной карты по реализации программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи рассмотрены 28 сентября в ходе совещания по реализации в Новосибирской области программы для молодежи «Пушкинская карта», прошедшем под руководством заместителя Губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова.

В ходе совещания подчеркивалось, что новая культурная программа «Пушкинская карта», направленная на приобщение молодежи к культурным ценностям, стартовала на всей территории России 1 сентября по инициативе Президента Российской Федерации.

Напомним, что каждый гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет получает именную электронную карту. В 2021 году карта действует с 1 сентября по 31 декабря с номиналом в 3 тысячи рублей. Номинал карты с января 2022 года – 5 тысяч рублей на весь год. Начиная с 1 января 2022 года, ежегодно на карту будут перечисляться единовременно новые деньги – и так до того дня, когда молодому человеку исполнится 23 года. Банком-оператором программы «Пушкинская карта» стал Почта Банк. Получить карту можно через портал Госуслуги, с октября текущего года можно заказать в том числе пластиковую «Пушкинскую карту».