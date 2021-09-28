Около 200 тысяч молодых людей региона смогут бесплатно посетить театры, концерты, музеи по «Пушкинской карте»

Посетить театры, выставки, музеи, концертные залы и другие учреждения культуры региона бесплатно смогут школьники и студенты Новосибирской области в возрасте от 14 до 22 лет по программе «Пушкинская карта». В настоящее время в регионе проживает около 200 тысяч подростков и молодых людей этого возраста. Ребята получат возможность посетить учреждения культуры как самостоятельно или с семьёй, так и централизованно, классами и группами.
Вопросы реализации в регионе федеральной программы социальной поддержки молодежи «Пушкинская карта», информационного сопровождения проекта в сфере образования, реализации дорожной карты по реализации программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи рассмотрены 28 сентября в ходе совещания по реализации в Новосибирской области программы для молодежи «Пушкинская карта», прошедшем под руководством заместителя Губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова.
В ходе совещания подчеркивалось, что новая культурная программа «Пушкинская карта», направленная на приобщение молодежи к культурным ценностям, стартовала на всей территории России 1 сентября по инициативе Президента Российской Федерации.
Напомним, что каждый гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет получает именную электронную карту. В 2021 году карта действует с 1 сентября по 31 декабря с номиналом в 3 тысячи рублей. Номинал карты с января 2022 года – 5 тысяч рублей на весь год. Начиная с 1 января 2022 года, ежегодно на карту будут перечисляться единовременно новые деньги – и так до того дня, когда молодому человеку исполнится 23 года. Банком-оператором программы «Пушкинская карта» стал Почта Банк. Получить карту можно через портал Госуслуги, с октября текущего года можно заказать в том числе пластиковую «Пушкинскую карту».
В Новосибирской области в настоящее время к использованию карты присоединились 13 учреждений культуры – театров, концертных организаций, музеев. В их числе театр кукол, театры «Красный факел, «Старый дом», «Глобус» и другие учреждения, в том числе, оперный театр. Как отметили в министерстве культуры региона, в репертуар театров включаются новые спектакли, в том числе, программные по литературе.
С программой «Пушкинская карта» ознакомлены студенты средних профессиональных и высших учебных заведений Новосибирской области. Информация также размещена на официальном сайте министерства образования Новосибирской области и социальных сетях, популярных в молодежном сообществе региона.
По итогам совещания по реализации в Новосибирской области программы для молодежи «Пушкинская карта» принято решение создать межведомственную рабочую группу с участием представителей региональных министерств культуры и образования, а также Почта Банка и Областного родительского собрания Новосибирской области. В регионе будет разработана «дорожная карта» по реализации программы «Пушкинская карта».
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.