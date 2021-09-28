В Новосибирской области продлили режим ЧС.

В понедельник, 27 сентября, во время оперативного совещания в правительстве Андрей Травников поручил подготовить документы о продлении режима повышенной готовности. Идею продления режима предложил глава управления Роспотребнадзора региона Александр Щербатов. Он отметил сложную ситуацию с ОРВИ и необходимость профилактических мероприятий.

Губернатор еще не подписал соответствующий документ.

