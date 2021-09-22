Переход к станции метро «Спортивная» должны построить до конца года

Завершить строительство наземно-подземного перехода к станции метро «Спортивная» через дамбу Октябрьского моста планируется до конца текущего года. Об этом на сессии Горсовета Новосибирска сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Анатолий Локоть Мэр Новосибирска «Продолжаются работы на важных инфраструктурных объектах — подземно-надземном переходе Октябрьского моста, новой станции метро "Спортивная". Кстати, на станции метро "Спортивная" строители завершают заливку бетона под перрон станции. Работы синхронизированы на целом ряде объектов. В этом году мы планируем завершить наземно-подземный переход к станции через дамбу моста».

Напомним, все эскалаторы для станции «Спортивная» прибыли в Новосибирск и были смонтированы еще в августе.

Фото: Стас Соколов, ngs.ru