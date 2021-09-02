В Новосибирской области утвердили стратегию цифровой трансформации

Основные цели и задачи стратегии обсудили 2 сентября на заседании Совета по цифровому развитию Новосибирской области. Первый заместитель губернатора Юрий Петухов, который является ответственным за цифровую трансформацию в правительстве региона, подчеркнул, что следующим шагом после разработки стратегии станет подготовка региональной программы цифровой трансформации – документа с конкретными проектами и бюджетами.

Как отметил в своем докладе и.о. министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, в стратегию включено около пятидесяти региональных и федеральных проектов. Они направлены на внедрение новых цифровых сервисов, устранение цифрового неравенства, повышение качества и доступности электронных услуг, а также на решение других актуальных вопросов.

Так, среди проектов сферы здравоохранения – дальнейшее развитие телемедицины, внедрение технологий искусственного интеллекта, а также сервисы личного кабинета на портале Госуслуг. Цифровизация контрольно-надзорной деятельности существенно упростит работу бизнеса, обеспечив полностью удаленное взаимодействие с контролирующими органами и сведя к минимуму очные проверки. Трансформация сферы образования не только увеличит скорость и стабильность Интернета в школах, но и позволит создать цифровых помощников для учителей – для автоматизированного планирования учебных программ и проверки домашних заданий. Также цифровые помощники окажут существенное подспорье ученикам и их родителям.

Кроме того, были отмечены проекты по цифровизации социальной сферы, транспортной отрасли, городского и сельского хозяйства. Среди ожидаемых результатов – автоматизация управления дорожным движением, создание единой удобной системы оплаты проезда («Карта жителя Новосибирской области»), увеличение производительности сельского хозяйства и многое другое.

Также на совещании были заслушаны доклады о цифровой трансформации в сфере науки и инновации, а также в сфере юстиции Новосибирской области. В частности, заместитель министра науки и инновационной политики Михаил Камаев отметил, что в регионе запланировано создание суперсервиса «Инновации», включающего, в том числе, виртуальную машину на базе искусственного интеллекта.

Стоит отметить, что цифровая трансформация является одной из национальных целей развития России. Для достижения одного из ее показателей – «цифровой зрелости» – разрабатываются региональные стратегии цифровой трансформации. Как было отмечено на совещании, этот показатель будет учитываться в различных системах рейтингования субъектов, в частности – при формировании национального индекса развития цифровой экономики РФ и рейтинга эффективности деятельности глав субъектов.

Напомним, что координация работ по разработке стратегий и достижению «цифровой зрелости» в Новосибирской области возложена на региональное министерство цифрового развития и связи. В каждом исполнительном органе власти назначен заместитель руководителя, ответственный за цифровую трансформацию отрасли.