Как будут выглядеть киоски в Новосибирске через год

Согласно утвержденным требованиям, основным цветом нестационарных объектов должны стать железно-серый, транспортно-серый, темно-алюминиевый, перламутровый светло-серый и перламутровый темно-серый цвета. Оконные и дверные проемы должны быть выполнены в темно-сером цвете. Эти правила не относятся к летним кафе, мобильным объектам и торговым автоматам.

Киоски нельзя строить с применением кирпича, газобетона, строительных блоков, монолитного и сборного бетона, фанеры. Кровля нестационарного объекта должна быть выполнена из листового гнутого профиля. на них не должно быть следов ржавчины, грязи, сколов краски и механических повреждений.

Для остекления киосков или павильонов следует применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, либо поликарбонатные стекла в алюминиевом или пластиковом переплете. Размер окон в павильонах не должен быть меньше 600 мм в ширину и 500 мм — в высоту.

Требования запрещают установку глухих дверей на входах в торговый зал павильона, кроме служебного входа.

Киоски и павильоны, входящие в одну торговую галерею, должны располагаться симметрично друг напротив друга с обеспечением беспрепятственного сквозного прохода. Нельзя размещать в проходе торговое оборудование, навесы, козырьки, ступени.

Системы кондиционирования и вентиляции на нестационарных объектах могут быть установлены только скрыто, а места их установки должны быть скрыты декоративными панелями, решетками или жалюзи.

Важный момент: все эти правила касаются нестационарных объектов торговли в пределах гостевых маршрутов для организации и проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года на территории города Новосибирска. Всего в городе будет действовать пять гостевых маршрутов.