После удаленки стали ценить офис: как изменились гардеробы сотрудников

Отмена пандемийных ограничений и постепенный возврат к офисной работе заставили новосибирцев обратить особое внимание на свой внешний вид.

Каждый третий (29%) офисный сотрудник признался, что в последнее время выбирает одежду на работу с особой тщательностью и заранее решает, как будет выглядеть.

По данным Lamoda, за последние две недели жительницы Новосибирска стали чаще покупать кардиганы (+226%), брюки (+72%), пиджаки (+58%), туфли (+34%) и рубашки (+31%). Женщины также стали уделять больше внимания товарам в бьюти-категории — вырос спрос на крем для лица (+51%) и тушь для ресниц (+22%).

Мужчины стали активнее покупать туфли (+147%) и пиджаки (+85%), а также тщательнее подбирать аксессуары: выросли траты на наручные часы (+182%) и ремни (+30%). Расходы на мужской парфюм увеличились на 115%.

«Удаленка» в период пандемии отразилась и на выборе одежды на работу. 17% опрошенных признались, что отказались от строгого делового стиля в пользу более неформального. Женщины все чаще выбирают для образа в офис свободный крой (13%), а мужчины — повседневную одежду (12%). В целом на обновление офисного гардероба большинство новосибирцев тратят до 10 000 рублей (56%).

По данным Lamoda, для образа в офис новосибирцы обычно отдают предпочтение сдержанным цветам. Пиджаки покупают преимущественно синие, серые и черные. Рубашки выбирают белые и голубые, а костюмы — черные или синие. В обуви и женщины, и мужчины отдают свой выбор черным, бежевым и коричневым цветам. Иногда женщины разбавляют офисный образ красной обувью, а мужчины фиолетовыми рубашками и костюмами цвета хаки.

87% опрошенных жителей Новосибирска из числа вышедших в офис или работающих в гибридном режиме работают в офисе пять дней в неделю (8% посещают офис от 1 до 4 раз в неделю, 5% приходят в офис время от времени), и больше, чем у половины опрошенных есть дресс-код (58%). При этом, только каждому пятому сотруднику необходимо строго его соблюдать.

Авторы опроса: Lamoda и hh.ru.

Опрос прошел среди 2 977 жителей разных регионов страны.