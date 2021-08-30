На безопасность дорожного движения в НСО нашли ещё 175 миллионов

Дополнительные средства удалось найти «В результате корректировок показателей и объемов финансирования», по словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского.

Средства будут потрачены на реализацию мероприятий программы в 2021-2023 годах. Их направят на строительство и реконструкцию светофоров, установку и замену дорожных знаков – их число планируется увеличить с пяти до восьми тысяч штук, а также увеличение количества пешеходных переходов. Кроме того, средства выделены на строительство тротуаров, остановочных пунктов, разметку автомобильных дорог и установку искусственного освещения.