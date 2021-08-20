В преддверии МЧМ-2023 обследуют культурные и туристические объекты Новосибирской области

Министерством экономического развития, министерством культуры Новосибирской области, мэрией города Новосибирска совместно с исполнительной дирекцией Молодежного чемпионата мира по хоккею-2023 сформирован предварительный перечень объектов, которые планируется включить в культурно-экскурсионную программу, рекомендованную для посещения клиентских групп во время проведения первенства.

В предварительный перечень вошло 90 объектов, расположенных как на территории города Новосибирска, так и на территории Новосибирской области: 8 театров, более 20 музеев, 8 парков, филармония, планетарий, горнолыжные комплексы, катки.

Показать гостям первенства свои достопримечательности готовы Сузунский (комплекс «Сузун-завод. Монетный двор»), Искитимский (святой источник, храм в честь Новомучеников и церковно-исторический музей), Колыванский (собор во имя Святой Живоначальной Троицы, Александро-Невский женский монастырь, краеведческий музей, купеческие дома – памятники архитектуры) и Маслянинский («Дом купца Дранишникова» в селе Елбань, «Изба старателя» в селе Егорьевское, спортивно-развлекательный парк, краеведческий музей, церковь Николая Чудотворца) районы.

Итоговый список будет сформирован только по результатам проведения обследования на предмет материально-технического состояния, прилегающей территории, подъездных путей, обеспечения безопасности, доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, а также наличие персонала, владеющего английским языком и технических средств для синхронного перевода.

Фото: 2ГИС