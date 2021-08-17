Покраска чугунных оградок на Красном проспекте обойдется в 5 миллионов

Муниципальное казенное учреждение «Горзеленхоз» ищет подрядчика на очистку и покраску чугунных оградок на бульваре по Красному проспекту в центре Новосибирска. Электронный аукцион объявлен 16 августа. Заявки принимаются до 24 августа.

Из документации к аукциону следует, что победителю предстоит провести гидроабразивную очистку поверхностей оградок, огрунтовку поверхностей за один раз и последующую окраску. Стоимость работ – 5 381 834 рубля.

Чугунные ограждения уже попадали в новостные сводки этим летом. В июле в Новосибирске похитили десятки секций забора. Элементы оградок пропали в Центральном, Заельцовском и Калининском районах. Предполагаемые преступники арестованы.

Привести оградки в порядок планируют до конца октября.