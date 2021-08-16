Спрос на электросамокаты в Новосибирской области вырос на 120%

В нашем регионе на 132% увеличился спрос на электротранспорт. Об этом сообщили сотрудники аналитической службы Wildberries после проведенного исследования.



Эксперты выяснили, что хитами продаж среди всех спортивных товаров в период с мая по август 2021 года стали самокаты. Спрос в категории «электросамокаты» увеличился за год на 120%. Также повышенный спрос наблюдался у граждан на электровелосипеды. Их купили на 95% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.



Больше всего динамика спроса на электротранспорт увеличилась в Ульяновской области (+158%), в Новосибирской области (+132%), в Чувашии (+134%), Бурятии (+124%), на Алтае (+117%) и в Петербурге (+112%). В Москве продажи электротранспорта выросли на 104%.



