Названы новосибирские дороги, наиболее пострадавшие от большегрузов

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области опубликовало перечень из пяти самых проблемных дорог региона, на ремонт которых направлено почти 160 миллионов рублей.

Проблемный участок дороги расположен на 70 км трассы «К-12» – Пихтовка – Пономаревка в Колыванском районе. Другой разбитый участок дороги обнаружен на 66 км трассы «К-15» – Елбань» в Маслянинском районе. Трасса «Убинское – Кундран» в Убинском районе также нуждается в ремонте. И ещё два участка проблемных дорог расположены в Чулымском районе, речь идёт о 103 км трассы «К-17р» – Петровский – Большеникольское – Чулым и трасса Чулым – Ужаниха – Базово.

Как рассказали в ТУАД, эти дороги были раздавлены большегрузами. От похожей проблемы пострадали еще несколько дорог в Колыванском, Болотнинском, Коченевском, Мошковском и Новосибирском районах. Сообщается, что проезд по ним затруднен.

Глава ТУАД Константин Громенко рассказал, что дополнительные ремонты пройдут на всех упомянутых трассах. «В ряде районов работы по ликвидации пучинообразований выполнены на 20-30%, – сообщил он. – На перечисленных дорогах ремонт еще не начинался – проводятся торги по выбору подрядных организаций. Предположительно, их ремонт начнется в сентябре».